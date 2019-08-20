بعرض 30م.. بدء مشروع طريق خزانات التحلية في بارق

المواطن - أحمد الشهري - بارق

وقف محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي وبحضور رئيس بلدية بارق أحمد بن عوض البارقي ورئيس المجلس البلدي محمد بن إبراهيم البارقي وبحضور عدد من أصحاب الأملاك من الأهالي على الطريق المؤدي إلى خزانات تحلية المياه بآل عيشي.

وتم تحديد مسار الطريق بعرض ٣٠ متراً وتم أخذ موافقة الأهالي على الطريق الذي يخترق أملاكهم الخاصة وقد أبدى رئيس البلدية استعدادهم للبدء من قبل المهندسين بالرفوعات المساحية ورسم الكروكيات للطريق من يوم غدٍ؛ وذلك لاعتماده من قبل الجهات ذات الاختصاص والبدء في أعمال السفلتة بعد الاعتماد.

وقدّم المحافظ شكره للأهالي على ما قدموه لخدمة المنطقة للمشاريع التنموية والتطويرية وتعاونهم لكل ما يخدم محافظة بارق والمراكز التابعة.