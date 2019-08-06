بغلف يدعم النصر بـ360 ألف ريال
ثمنت إدارة السويكت هذه المبادرة

بغلف يدعم النصر بـ360 ألف ريال

2019/08/06
الساعة 11:39 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر، مساء اليوم الثلاثاء، عن تقديم العضو الذهبي، عبدالعزيز بن أحمد بغلف دعمًا ماليًّا للعالمي بقيمة 360 ألف ريال.

وثمن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفون السويكت، لـ عبدالعزيز بن أحمد بغلف هذه المباراة الداعمة وغير المستغربة منه تجاه العالمي، وذلك وفقًا لحساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات الموسم الرياضي الجديد بمواجهة الوحدة الإماراتي في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



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