بفرقاطة وطائرة.. أستراليا تنضم إلى قوة تأمين الملاحة في الخليج

المواطن - الرياض

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستنضم إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة لتأمين الملاحة في الخليج.

وقال موريسون إن أستراليا ستشارك في هذه القوة بفرقاطة وطائرة استطلاع بحرية من طراز بي8 وطاقم دعم.

وكان وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان مايك بومبيو ومارك إسبر طلبا خلال زيارة إلى سيدني في وقت سابق من هذا الشهر أن تساهم أستراليا في تسيير دوريات في الخليج لحماية سفن الشحن أثناء عبورها مضيق هرمز الاستراتيجي.

وأطلقت الولايات المتحدة فكرة تشكيل هذه القوة البحرية الدولية في يونيو إثر هجمات استهدفت سفن شحن عدة في منطقة الخليج، لكن إيران نفت أي ضلوع لها في تلك الهجمات.