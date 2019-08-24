بماذا رد أنمار الحائلي بعد مكافأة المليون ريال؟

المواطن - محمد سمعه

أعرب أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، عن سعادته الشديدة وذلك بعد فوز العميد بثلاثية مقابل هدف على نادي الرائد بالأمس في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب أنمار الحائلي عبر حسابه الرسمي في تويتر بعد مباراة الرائد: اللهم لك الحمد فوز مهم في بداية الدوري الغالي على قلوبنا بمسماه، شكرًا لإخواني اللاعبين على القتالية حتى آخر دقيقة، شكرًا للجهاز الفني والإداري على العمل المتواصل على مدار الساعة.

وأضاف الحائلي: جمهور الاتحاد بكل تأكيد أنتم العلامة الفارقة، شكرًا لحضوركم وتفاعلكم، الله يقدرنا على إسعادكم.

ونال نادي الاتحاد مكافأة مالية قدرها مليون ريال من الهيئة العامة للرياضة، بعد حضور 31 ألفًا و781 مشجعًا اتحاديًّا في مباراة الرائد.

ونجح الاتحاد في تخطي أزمة البدايات في بطولة الدوري بالفوز، حيث أكد المغربي كريم الأحمدي لاعب وسط نادي الاتحاد على ضرورة الفوز في الجولة الأولى من أجل المنافسة على لقب الدوري في الموسم الجديد 2019-2020.

ومنذ قدوم المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، والاتحاد يُقدم مباريات جميلة كأداء ونتيجة؛ حيث وصل إلى وصافة كأس الملك في الموسم الماضي، وتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، كما بات قريبًا من التأهل لدور ثمن النهائي في البطولة العربية.

تقدم نادي الاتحاد بالهدف الأول في مباراة الرائد عبر اللاعب ألكسندر بريجوفيتش في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء.

وأضاف اللاعب محمد السهلي، هدف التعادل لنادي الرائد بالدقيقة الثلاثين، بطريقة أكثر من رائعة مستغلًّا تمركز دفاع الاتحاد الخاطئ.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، أضاف الاتحاد الهدف الثاني عبر البرازيلي رومارينيو في الدقيقة السابعة والخمسين، عبر تصويبة قوية.

ورغم محاولات نادي الرائد لإحراز الهدف الثاني، ولكن دون جدوى، في ظل سوء حظ عانى منه فريق الرائد في المباراة.

صنع اللاعب هارون كمارا، الهدف الثالث للاتحاد والذي سجله اللاعب رومارينيو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.