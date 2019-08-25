بماذا علّق الشلهوب على قبلة غوميز؟

المواطن - محمد سمعه

علّق النجم الكبير محمد الشلهوب لاعب نادي الهلال على قبلة اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز على رأسه، وذلك خلال مباراة الهلال وأبها يوم الجمعة في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر اللاعب بافتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال فيديو له عبر حسابه في تويتر بينه وبين النجم الكبير محمد الشلهوب خلال مباراة الهلال وأبها أول أمس في الدوري السعودي.

وجاء في الفيديو، قيام محمد الشلهوب بإعطاء زجاجة مياه لـ غوميز خلال المباراة، وردّ المهاجم الفرنسي على تصرف الشلهوب بإعطائه قبلة على رأسه.

وكتب غوميز عن الفيديو الخاص به مع الشلهوب قائلًا: “الشلهوب زميل مثالي ورائع للغاية، وهو ساهم بشكل كبير في تأقلمي مع الهلال، وأنا سعيد للغاية لأنني ألعب معه في فريق واحد”.

رد الشلهوب

علّق محمد الشلهوب بـ تغريدة ردًا على تغريدة غوميز قائلًا: “أنت النموذج الأجمل، روحك الرائعة وأخلاقك النبيلة ومحبتك للجميع، جعلت منك شخصًا رائعًا أتشرف وأعتز بمعرفته، شكرًا يا أسدنا”.

من ناحية أخرى، استعاد نادي الهلال اللاعبَين سالم الدوسري ونواف العابد في تدريبات أمس السبت، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الاتحاد بعد غد الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويُذكر أن المدرب الروماني رازفان لوسيسكو كان منح سالم الدوسري راحة خوفًا من الإرهاق، والآن أصبح الثنائي جاهزين لمواجهة العميد في البطولة الآسيوية.

من ناحية أخرى، أكدت تقارير صحافية، أن عبدالله عطيف سيغيب عن مباراتي الهلال والاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بجانب غيابه عن الجولة الثانية أمام نادي الرائد، وغيابه عن الجولة الثالثة أمام نادي الفيحاء في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان عبدالله عطيف تعرض لإصابة في الركبة، أثناء مجريات لقاء أبها، والذي أقيم أول أمس الجمعة في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.