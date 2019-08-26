بندر الرومي في مرمى النقد بعد رفضه دعوة موسم الطائف !

المواطن - الرياض

يواجه الإعلامي بندر الرومي موجةً من الانتقادات بعد رفضه لدعوة من هيئة السياحة لحضور فعاليات موسم الطائف.

وعلق محمد بخاري على رفض الرومي الدعوة ونشره الرفض عبر حسابه في “تويتر”، بقوله: “بغض النظر عن الجانب الاحترافي المذكور. كنت أتكلم مع زميل قبل أيام عن عكاظ فأجاب أنه لم يذهب لنفس أسبابك. وعندما ذكرت له مشاهداتي من عكاظ تحمس للذهاب لأن الصورة اتضحت له أكثر.. قد يكون عكاظ هو أفضل فعالية ترفيهية لدينا على الإطلاق، إن لم تكن من طائفة الأميش، اذهب ولن تندم”.

وأضاف: “سؤال هام جداً يابشمهندس. عكاظ هذا العام حقق المعادلة الصعبة التي كان يصبو إليها منذ بدايته. عكاظ أمسى فعالية ترفيهية عائلية دون أن يفقد طابعه الثقافي التاريخي”.

وغرد الإعلامي محمد الشقاء قائلاً: “ليست كل دعوة مثل ما قلت أخي بندر.. البارحة عدت من الطائف بدعوة كريمة من هيئة السياحة والتراث الوطني، وكانت فرصة للالتقاء بأساتذة وزملاء حرف.. ومن بين هؤلاء الكاتب الكبير أ. سمير عطا الله والدريس إخوان ورئيس تحرير مجلة اليمامة أ.عبدالله الصيخان وخالد السهيل وغيرهم كثير.. “.

وقال الإعلامي غسان بادكوك: “آمل أن يتفهّموا اعتذارك، وطالما أنك شاركتنا اعتذارك عن عدم تلبية الدعوة لمهرجان الطائف، ليتك توافينا بالمزيد من التفصيل حول الفعاليات التي لا تناسب مبادئك وقيمك الحياتية”.

وقال الإعلامي إبراهيم الشيبان معلقاً على موقف الرومي بقوله: “أخي بندر إن كنت لا ترغب لماذا نشرتها على الملأ…. هل هذا من باب زيادة المتابعين والرتويت… الموضوع دعوة جاتك في منشط داخل الوطن لدعم السياحة والاقتصاد وتم الرفض أشوف أنه ما هو ضروري لهذا الإعلان… محبتي”.

وكان الرومي قد رفض دعوة هيئة السياحة لحضور فعاليات موسم الطائف، وعلق على الدعوة بتغريدة نشرها عبر حسابه في “تويتر”: “شكراً لكم في هيئة السياحة على تلطفكم بدعوتي، ولكن بعد اطلاعي على العديد من الفعاليات بموسم الطائف، ونظراً لكونها لا تناسب مبادئي وقيمي الحياتية فإنني أعتذر لكم عن عدم قبول الدعوة، إضافة إلى أنني لست الشخص المناسب لمساعدتكم في الترويج لهذه الفعاليات شاكراً ومقدراً تفهمكم”.