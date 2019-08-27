بنغلاديش: حكم قضائي يمنع استخدام وصف “عذراء” في وثائق الزواج

المواطن - متابعة

في واقعة غير مفهومة أصدرت المحكمة العليا في بنغلاديش قراراً يقضي بسحب كلمة “عذراء” من وثائق الزواج الممنوحة للمسلمين في البلاد.

ويُعد هذا الحكم انتصاراً للمنظمات التي كافحت من أجل إسقاط هذا الإجراء الذي ينطوي على “تمييز” بحسب وصف هذه المنظمات.

وبموجب قوانين الزواج الإسلامي في بنغلاديش، يتعيّن على الفتيات المقبلات على الزواج اختيار خانة من بين 3 على وثيقة الزواج وهي “كوماري” (عذراء) أو أرملة أو مطلّقة غير أن المحكمة العليا أمرت، في حكم نُشر أخيراً، الحكومة بسحب كلمة “عذراء” لاستبدالها بعبارة “غير متزوجة”، بحسب ما قاله المدعي العام المساعد أميت تالوكدر لوكالة فرانس برس.

كما أمر الحكم السلطات بإدخال خيارات “غير متزوج أو أرمل أو مطلق” للرجال المقبلين على الزواج على الوثائق الرسمية.

وتُعتبر المنظمات الحقوقية أن إرغام الفتيات على التصريح عما إذا كن بكارى أم لا عبر وثائق الزواج، وهو تدبير معتمد منذ العام 1961، أمر ينطوي على “إذلال وتمييز”، كما يشكل انتهاكاً لخصوصية هؤلاء الفتيات.

ويشكّل المسلمون ما يقرب من 90 بالمئة من سكان بنغلادش، البالغ عددهم 168 مليون نسمة.