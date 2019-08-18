بن زومة شريكًا تقنيًّا لـ النادي الأهلي

المواطن - مروة نبيل

وقع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أحمد الصائغ، مساء أمس الأحد، اتفاقية إستراتيجية مع شركة بن زومة للتقنية، ممثلة في المدير العام، وائل السقاف، لتكون شريكًا تقنيًّا للراقي لمدة 3 سنوات.

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع العقود في قاعة الأمير بدر بن فهد بن سعد بمقر النادي، بحضور الرئيس التنفيذي للراقي، أحمد نور، وأخصائي الحلول التقنية إبراهيم أسامة.

ويأتي توقيع عقد الشراكة تنفيذًا لعملية الحوكمة ومواكبة توجيهات ورؤية الهيئة العامة للرياضة، وتطوير البنية التحتية الرياضية في مجال الشبكات وأمن ونظم تقنية المعلومات، ونظم الاتصالات السمعية البصرية، وذلك للانطلاق لمرحلة التحول الرقمي والإلكتروني للوصول إلى النادي الذكي بشكل كامل.

ومن جانبه، شدد رئيس النادي الأهلي على سعي الإدارة لتحويل كافة المعاملات داخل الراقي إلى معاملات إلكترونية من خلال تطبيق نظام الرقمنة والاستفادة من مرافق المنشأة إلكترونيًّا، لمواكبة رؤية الهيئة العامة للرياضة في تطبيق الحوكمة والتنظيم الإداري داخل الأندية الرياضية.

وأكد الصائغ أن عملية اختيار شركة بن زومة للتقنية، جاء نظرًا للكفاءة والخبرة التي تتمتع بها، خاصة وأن لديها سابقة أعمال في العديد من المنشآت الحكومية المدنية منها والعسكرية.