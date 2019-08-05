بهدف نظيف.. الفيحاء يسقط ضد الشارقة وديًّا

المواطن - مروة نبيل

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نظيره الشارقة الإماراتي بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أُقيمت، مساء أمس الاثنين.

وبدأ الفيحاء مباراته ضد الشارقة الإماراتي بتشكيل مكون من؛ مسلم آل فريج، جيجي باروس، نواف الصبحي، بندر المطيري، عمر المزيعل، رافاييل أسيس، عبدالرحمن البركة، أحمد بامسعود، عبدالله المطيري، حكد الجهيم وروني فرنانديز.

وسجل الفريق الإماراتي هدفه في الدقيقة 30 من أحداث الشوط الأول، وحاول لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تسجيل التعادل، ولكن لم تنجح محاولاتهم، لتنتهي المباراة الودية بفوز الشارقة بهدف نظيف.

وجاءت مباراة الفيحاء ضد الشارقة الإماراتي خلال معسكر الفريق البرتقالي المقام في هولندا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.