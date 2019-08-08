بوبان: مودريتش لن يكون لاعبًا في ميلان

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير التنفيذي لنادي ميلان الإيطالي، زفونيمير بوبان حقيقة التفاوض مع نجم فريق ريال مدريد الإسباني، الكرواتي لوكا مودريتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المدير التنفيذي لنادي ميلان خلال تصريحاته لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”، اليوم الخميس: “قبل 20 يومًا، أعلن مالديني أن مودريتش لن يكون لاعبًا بميلان”.

وأضاف: “لكن الصحافة تواصل الحديث عن صفقة محتملة وتكتب عن هذا بدون أي أساس، أودّ أن أكرر أن أفضل لاعب بالعام الماضي لن يكون لاعبًا لفريقنا في الفترة الحالية”.

واختتم بوبان تصريحاته قائلًا: “أرى أنه سيظل في مدريد، أمر واضح أنه سيكون من الرائع التعاقد معه، وهذه هي الحقيقة الوحيدة”.