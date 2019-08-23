بوتين يكلف الدفاع والخارجية بالرد على الصاروخ الأمريكي المجنح

المواطن - متابعة

كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارتَي الدفاع والخارجية بإعداد ردّ متكافئ على إطلاق الولايات المتحدة صاروخاً مجنحاً جديداً.

وطلب بوتين من الوزارتين تحليل مستوى التهديد الذي تُشكله تجارب الصواريخ الأمريكية على روسيا واتخاذ تدابير للاستجابة المتماثلة.

وأعلن بوتين أن روسيا لن تتورط في سباق تسلح لافتاً إلى أن بلاده ستضمن أمنها بعد انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وأشار بوتين إلى أن انسحاب واشنطن من معاهدة الحد من أنظمة الدفاع الصاروخي عام 2003 هو ما دعا روسيا لتطوير أحدث أنظمة التسلح.

يُذكر أن الصاروخ المجنح هو صاروخ جوال موجّه، يحمل رأساً حربياً أو حمولة متفجرة أخرى ويستخدم الأجنحة ونظام دفع، عادة محرك نفاث، للطيران على مرتفعات منخفضة، يقرأ التضاريس ويضرب الموقع الموجه إلية بدقة تامة.

يُزود الصاروخ المجنح بمحرك داعم يستخدم الوقود الصلب في بداية الإقلاع، وينفصل عنه بعد الإقلاع بـ 12 ثانية بعدما يدفعه إلى ارتفاع 3600 متر.