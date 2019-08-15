بوجبا يتمسك بتحقيق حلمه

المواطن - مروة نبيل

يتمسك نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الفرنسي بول بوجبا بتحقيق حلمه بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أن بوجبا يعلم جيدًا صعوبة انتقاله إلى نادي ريال مدريد هذا الصيف، مشيرة إلى أن النجم الفرنسي يصف الصفقة بـ “المعجزة”، إلا أنه يرفض اليأس ويتمسك بالأمل.

ويصر بول بوجبا على الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، ويثق أن مسؤولي مانشستر يونايتد سيخفضون مطالبهم المادية، ولكن لم يحدث هذا الأمر حتى الآن.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن بوجبا لا يعتزم إجبار مانشستر يونايتد على بيعه في الميركاتو الحالي، إلا أنه على استعداد لطلب الرحيل من الفريق مرة أخرى، أملًا في موافقة الإدارة.

وأشارت “ماركا”، إلى أن بداية مانشستر يونايتد المميزة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، والفوز على تشيلسي برباعية نظيفة، لم تغير رأي الفرنسي بوجبا في الرحيل عن صفوف الفريق.

ومن المنتظر أن يعود وكيل بوجبا، مينو رايولا إلى مانشستر خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل فتح ملف رحيل النجم الفرنسي إلى الريال مجددًا.