بوجبا يُثير قلق جماهير يونايتد

المواطن - مروة نبيل

أثار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الفرنسي بول بوجبا قلق الجماهير بشأن مستقبله مع الشياطين الحمر في الموسم الجديد.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن بوجبا قابل بعض مشجعي مانشستر يونايتد بعد نهاية المران الجماعي، اليوم الخميس، وقام بالتوقيع لهم والتقاط الصور معهم، ما دفعهم لسؤاله عن مصيره مع الفريق.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن اللاعب الفرنسي أثار الجدل، حيث إنه لم ينفِ إمكانية رحيله في الميركاتو الصيفي، وغادر مقر التدريبات دون الإجابة على أسئلة الجماهير.

ويأمل نادي ريال مدريد الإسباني في حسم صفقة بوجبا خلال الساعات القليلة المقبلة، قبل نهاية الميركاتو الصيفي في إنجلترا، مساء اليوم الخميس، وذلك رغم إصرار إدارة مانشستر يونايتد على بقاء النجم الفرنسي.