بوغبا يرفض الاستمرار في مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعه

زادت الأوضاع سوءًا بين الفرنسي بول بوغبا وبين ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث لا يرغب اللاعب الفرنسي في تجديد عقده مع اليونايتد خلال الفترة المقبلة.

وكان بوغبا أعرب عن رغبته مرارًا وتكرارًا في الانتقال لـ نادي ريال مدريد الإسباني، لكن الريال قد يجد صعوبات في حسم الصفقة قبل يوم الاثنين المقبل.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، أن بوغبا أبلغ إدارة مانشستر يونايتد بأنه لن يُجدد تعاقده مع الشياطين الحمر، من أجل الضغط للرحيل إلى ريال مدريد.

وكان بوغبا انضم لـ مانشستر يونايتد في صيف 2016، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.

في وقت سابق، طالبت جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي، برحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي بول بوجبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتبت جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي رسالة إلى اللاعب الفرنسي خارج المدينة الرياضية لفريق الشياطين الحمر، وهي Pogba Out أي: ارحل يا بوجبا.

كما طالب الجمهور بعدم إيقاف لاعبي مانشستر يونايتد للحصول على إمضاءاتهم أو صورهم، لدى خروجهم من المدينة الرياضية، تعبيرًا عن غضبهم من مستوى اللاعبين.

وتأتي هذه الواقعة بعد الإساءات التي تعرض لها بوجبا، بعدما أهدر ركلة جزاء أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين، ما أثار غضب الجماهير.