بولونيا يقترب من خطف صفقة الهلال المرتقبة

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن نادي بولونيا الإيطالي اقترب بقوة من حسم صفقة نجم فريق فلامنجو البرازيلي، الكولومبي جوستافو كويلار لصالحه بعد منافسة قوية مع نادي الهلال.

وأشارت صحيفة corriere dello sport الإيطالية، اليوم الأحد، إلى أن إدارة نادي بولونيا تُكثف مفاوضاتها مع كويلار لحسم الصفقة، ومن المتوقع أن يتم توقيع العقود رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة مقابل 10 ملايين يورو.

وأضافت الصحيفة، أن هناك مفاوضات بين ناديي بولونيا وفلامنجو على الصيغة النهائية لحسم الصفقة، بعدما توصلا بالفعل إلى اتفاق نهائي على انتقال كويلار صاحب الـ26 عامًا إلى الفريق الإيطالي.

وارتبط اسم كويلار بالانضمام إلى نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ورفعت إدارة الأزرق عرضها مؤخرًا ليتجاوز الـ8 ملايين يورو، ولكن يبدو أن تدخل نادي بولونيا الإيطالي حرم الزعيم من الصفقة.

ويسعى المدرب الروماني رازفان لوسيسكو لتدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلاعب مميز في الموسم الجديد، بسبب كثرة إصابات الثنائي سلمان الفرج وعبدالله عطيف.