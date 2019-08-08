تأجيل مباراة الزمالك ضد بطل الصومال في أبطال إفريقيا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الزمالك المصري، اليوم الخميس، عن تأجيل مباراته ضد ديكاداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتلقّى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، يُفيد بموافقته على تأجيل مباراته ضد بطل الصومال إلى يوم 16 من شهر أغسطس الجاري على استاد بتروسبورت، بدلًا من إقامتها، يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد بطل الصومال في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم 23 من شهر أغسطس الجاري أيضًا.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد تُوج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي، ويأمل الظهور بمستوى مميز في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمنافسة على اللقب.