تألق الغالية والعنود في انطلاقة سباقات ولي العهد للهجن

المواطن - واس

إنطلقت صباح اليوم، منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، الذي ياتي ضمن موسم الطائف، وذلك على أرضية ميدان محافظة الطائف للهجن.

وجاء في باكورة المنافسات الأشواط المخصصة لسن المفاريد (بكار-قعدان) لمسافة 2كم بمشاركة أكثر من 800 مطية موزعة على 16 شوط للفترة الصباحية جميعها تميزت بقوة المنافسة وابراز جهود المظمرين.

وجاءت النتائج للمراكز الاولى، على مستوى الشوط الأول الشوط الاول للبكار المفاريد تألقت ” الغالية” لمالك الهجن المعروف احمد بن ناصر المكيرش، وفي الشوط الثاني ” عكاش” ل عبدالله بن دخيل الله الجهني، وحققت البكرة (العنود) صاحبة المركز الأول في الشوط الثالث لمالكها سليمان بن رويشد الجهني الزمن الأسرع وصولا لخط النهاية، وفي الشوط الرابع “نواف” لمحمد عبدلله المري و”غرنوق” لمبارك سالم المري في الشوط الخامس، أما في الشوط السادس جاء “رعاد” لاحمد مانع العامر، وفي الشوط السابع “الهلالية” لموسى عبدالعزيز الموسى، وفي الثامن “براق” لحسين عبدالله آل عامر، وفي التاسع ” الفائزة” لعلي محمد المري، وفي العاشر “فجاج” لمسعود عبدالهادي المري، وفي الشوط الحادي عشر “الفايزة” لعلي محمد المري وفي الثاني عشر “ما يهاب” لمانع علي ال رز، وفي الثالث عشر “نيوم” لعقاب دعيج المطيري، وفي الشوط الرابع عشر جاء اولا “غلاب” لعلي حويل ال عامر، وفي الخامس عشر “اعمار” لعلي محمد المري، أما في الشوط السادس عشر والأخير للفترة الصباحية فقد حل اولاً الهجن “الصداوي” لربيع خميس الهمامي.