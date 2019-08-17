تابع طلبك لدى الأحوال المدنية بسهولة عبر هذه الخدمة

المواطن - الرياض

أكدت الأحوال المدنية، أن خدمة الاستعلام عن المعاملات المتداولة تمكن المستفيد من متابعة حالة طلبه بكل يسر وسهولة عبر منصة أبشر.

ولفتت الأحوال إلى أن من مميزات الخدمة، توفير الوقت والجهد على المواطنين؛ إذ يمكنهم الاطلاع على سير المعاملة في أي وقت دون الحاجة لزيارة المكتب.

وأتمت منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر” نقل جميع خدماتها إلى الموقع الجديد (هنا الرابط)، وذلك بدءًا من الجمعة 5 يوليو 2019.

وبذلك سيتعين على جميع المستخدمين للاستفادة من خدمات أبشر تسجيل الدخول في منصة أبشر (أفراد أو أعمال) لتنفيذ خدماتهم.

يذكر أن أبشر تعد المنصة الشاملة للخدمات الإلكترونية، وتخدم 12 مليون مستخدم، ما بين أفراد ومؤسسات، مواطنين ومقيمين.