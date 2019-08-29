تاوباتي يكتسح جامعة سيدني في سوبر جلوب

المواطن - مروة نبيل

نجح فريق تاوباتي البرازيلي في الفوز على جامعة سيدني الأسترالية بنتيجة 35/ 22 ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر في بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”.

وسيطر لاعبو نادي تاوباتي البرازيلي على أحداث الشوط الأول، ونجحوا في التقدم 17/ 9، وواصلوا تألقهم خلال الشوط الثاني، ليحققوا فوزًا عريضًا ضد فريق جامعة سيدني الأسترالية.

وحصل لاعب نادي تاوباتي البرازيلي سانتوس مايك على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد تألقه اللافت ضد الفريق الأسترالي.

وانطلقت منافسات بطولة سوبر جلوب، يوم الثلاثاء الماضي وستستمر حتى 31 من شهر أغسطس الجاري في المنطقة الشرقية، وتشهد مشاركة 10 أندية للمرة الأولى في المسابقة، ويمثل السعودية الوحدة ومضر.