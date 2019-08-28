تجدد إصابة ميسي

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير إسبانية، أن نجم نادي برشلونة والمنتخب الأرجنتيني الأول، ليونيل ميسي تعرض لانتكاسة جديدة بخصوص إصابته في العضلة النعلية لقدمه اليمنى، والتي حرمته من اللعب منذ بداية الموسم.

وغاب ليونيل ميسي عن مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مجددًا، اليوم الأربعاء، وكان قد شارك مرتين فقط في التدريبات الجماعية، منذ الخامس من شهر أغسطس الجاري.

تعرّض نجم برشلونة، ليونيل ميسي، لانتكاسة جديدة بخصوص إصابته في العضلة النعلية لقدمه اليمنى، والتي تحرمه من اللعب منذ بداية الموسم الحالي، ليغيب عن الملاعب لمدة شهر.

وأشارت إذاعة “راك 1” الكتالونية، إلى أن ميسي ربما تعرض لانتكاسة في منطقة الإصابة، أمس الثلاثاء، أثناء مواصلته عملية التعافي، ليغيب عن الملاعب لمدة شهر، ولكن نادي برشلونة لم يكشف عن إصابته حتى الآن.

وكان ميسي يهدف لدخول قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة للمرة الأولى هذا الموسم؛ استعدادًا لمواجهة أوساسونا، يوم السبت، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الممتاز.