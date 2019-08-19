تجربة كلاسيكية.. السينما المفتوحة تحت النجوم بموسم السودة

المواطن - محمد الغبيشي

ضمن فعاليات موسم السودة، انطلقت أمس 14 أغسطس الموافق 13 ذو الحجة تجربة السينما المفتوحة في منطقة المغامرات.

وتقدم السينما للزوار تجربة مشاهدة مميزة في الهواء الطلق وتحت النجوم مع أبرز الأفلام السعودية والأجنبية وتوفر لهم فرصة الاستفادة من المناخ العليل التي تتميّز به المنطقة.

وتستمر العروض يومياً حتى 30 أغسطس حيث تُعرض الأفلام السعودية بين الساعة السابعة والثامنة مساءً وهي متوفرة مجاناً للزوار في حين تبلغ أسعار البطاقات للعروض الأساسية 15 ريالاً سعودياً وهي تعرض ابتداءً من الساعة 8:20 وحتى 10:20مساءً ويمكن شراء التذاكر من خلال شباك التذاكر في موقع الفعاليات منطقة “الملتقى” أو عن طريق الموقع الخاص بموسم السودة.

وتُقام فعليات موسم السودة في سبعة مواقع، وهي المنطقة الرئيسية الملائمة لأفراد العائلة والتي تضمّ شاشات عملاقة للبث الحيّ وعدداً من المطاعم وعربات الطعام المتحركة. ومنطقة الأطفال التي يجد الصغار فيها ألعاباً تعليمية وترفيهية. ومنطقة المغامرات التي تتيح خوض أنشطة متنوعة مثل تسلّق بالحبال والانزلاق الهوائي والقفز السريع وغيرها من الأنشطة، وكذلك منطقة الرياضات المثيرة التي تتضمن المقلاع البشري والقفز العمودي. ومنطقة الشارع الترفيهي والفني، ومنطقة الطلقات الملونة “بينت بول”، ومنطقة مسرح طلال مداح الذي ستقام عليه الأمسيات الفنية والتي سيحييها نجوم كبار من المملكة والعالم العربي.