تجلت تعود في موسم السودة.. قمم الجبال تعانق السحب

تجلت تعود في موسم السودة.. قمم الجبال تعانق السحب

2019/08/23
الساعة 3:17 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - عسير

يُطلق معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” اليوم، فعالية مبادرة “تجلت” في نسختها الثالثة بمشاركة ٢٠ فناناً من ٧ مدن.

يأتي ذلك ضمن فعاليات موسم السودة في منطقة عسير.



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