تجلت تعود في موسم السودة.. قمم الجبال تعانق السحب

المواطن - عسير
يُطلق معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” اليوم، فعالية مبادرة “تجلت” في نسختها الثالثة بمشاركة ٢٠ فناناً من ٧ مدن.
يأتي ذلك ضمن فعاليات موسم السودة في منطقة عسير.
يُطلق معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” اليوم، فعالية مبادرة “تجلت” في نسختها الثالثة بمشاركة ٢٠ فناناً من ٧ مدن.
يأتي ذلك ضمن فعاليات موسم السودة في منطقة عسير.
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