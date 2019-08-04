تحذير جديد لـ النصر والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

تمكّن كل من ناديي النصر والاتحاد من تسجيل اللاعبين عبدالفتاح آدم وهارون كمارا وجابر عيسى في قائمتهما الآسيوية، والمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا خلال العام الجاري كلاعبين من فئة المواليد إلى فئة اللاعبين السعوديين.

علّق المحامي والمستشار القانوني فهد بارباع على تصرف ناديي الاتحاد والنصر قائلًا: أتمنى من نادي الاتحاد أو أي نادٍ أن لا يدخل أي لاعب من اللاعبين المواليد في قائمة مباريات دوري أبطال آسيا.

وأضاف فهد بارباع: اللاعبين المواليد غير مؤهلين للمشاركة في دوري أبطال آسيا.

في السياق ذاته قال الإعلامي الرياضي بتال القوس: يتحدث الجمهور الرياضي وخاصة الاتحاديين والنصراويين عن تسجيل لاعبي المواليد في دوري الأبطال.. تتسرب أخبار هنا وهناك عن هذا الشأن.. إضافة إلى أن نادي الاتحاد قيد كمارا ضمن قائمته القارية، ولكن بعد مناقشات مع مسؤولين في “الآسيوي” و“السعودي”.

وأضاف بتال القوس: لن يمنع الاتحاد الآسيوي أي نادٍ من تسجيل أي لاعب في قائمته الآسيوية ما دام لديه جواز سفر ساري المفعول.. ويستطيع أن يشارك في أي مباراة، ولكن إذا احتجّ أي فريق قابل فريقاً يلعب له لاعب مواليد.. فإن الآسيوي سيحيلها للجانه التي ستطلب مطابقة شروط أهلية اللاعبين في اتحاد القارة.. وهي: جواز السفر والهوية الوطنية وشهادة الميلاد للمطابقة، وأي إخلال بواحدة منها سيتم قبول الاحتجاج واعتبار الفريق خاسرًا.

وتحدث الناقد الرياضي عدنان جستنيه حول وجود لاعبي المواليد في القائمة الآسيوية لنادي الاتحاد فقال عبر حسابه في تويتر إن نادي الاتحاد لن يلعب بالنار ويدخل مخاطرة إشراك هارون كمارا في مباراة ذوب آهن أصفهان الإيراني.

المحامي و المستشار القانوني "فهد بارباع" : اتمنى من نادي الاتحاد او اي نادي ان لا يدخل اي لاعب من اللاعبين المواليد في قائمة مباريات ابطال اسيا #الهلال #الاهلي #النصر #الاتحاد #الشباب #الحصاد_الرياضي pic.twitter.com/LEgXJUkaKV — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) August 2, 2019