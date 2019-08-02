تحذير للسعوديين في إندونسيا من تسونامي متوقع: تصرفوا بهدوء

المواطن - الرياض

نقلت السفارة لدى إندونيسيا تحذير هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية بوقوع زلزال بقوة (7.4) درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم الجمعة، بمنطقة سومور-بانتن.

وأوضحت أن مصدر الزلزال 146 كم والعمق 10 كم، مما يعني احتمالية حدوث تسونامي، داعيةً المواطنين المتواجدين في تلك المنطقة الابتعاد عن مصدر الزلزال.

وأوصت السفارة المواطنين السعوديين في إندونيسيا بالتصرف بهدوء والتواصل عبر هاتف الطوارئ 08553003000.

كما دعت السلطات الإندونيسية بعض سكان جزيرة جاوا التوجه إلى مواقع مرتفعة، تحسبًا لوقوع تسونامي، إثر زلزال قوي ضرب المنطقة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن زلزالًا بقوة 7 درجات، وقع قبالة جزيرة سومطرة بإندونيسيا الجمعة.

وأصدرت الوكالة الإندونيسية لعلوم طبيعة الأرض، تحذيرًا من احتمال حدوث أمواج مد بحري عاتية، بعد الزلزال الذي قالت الهيئة الأميركية إنه كان على عمق 59 كيلومترًا، وعلى بعد حوالي 227 كيلومترًا عن مدينة تيلوك بيتونغ بالجزيرة.