تحذير وهدية لنجوم الاتحاد قبل مواجهة ذوب آهن

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الاتحاد لخوض مباراة ذوب آهن أصفهان الإيراني المهمة غدًا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب انتهت يوم الاثنين الماضي بفوز نادي الاتحاد على أرضه على ذوب آهن بثنائية مقابل هدف في المباراة والتي أُقيمت في الإمارات.

تحذير وهدية

وذكرت تقارير صحافية أن أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد طالب نجوم العميد بضرورة احترام الخصم نادي ذوب آهن وعدم الاستهانة به، مضيفًا أن المكافآت ستنتظر نجوم العميد في حال العبور لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

قال الناقد الرياضي فيصل الجفن: أنا عاشق لنادي الاتحاد، ولكنني أتمنى من العميد ألا يركز على بطولة دوري أبطال آسيا، عكس الأندية الأخرى؛ لأن الاتحاد خرج من موسم صعب في الموسم الماضي، وكان قريبًا من الهبوط.

وأضاف فيصل الجفن: أنصح نادي الاتحاد بأن يُركز على البطولات المحلية، من أجل أن يستعيد عافيته ثم يركز بعد ذلك على المنافسة على البطولات القارية.

تألّق التشيلي لويس خيمينيز خلال مباراة الاتحاد وذوب آهن أصفهان الإيراني، ليخطف الأنظار في مواجهته الأولى بقميص الفريق الأول لكرة القدم بالعميد.

وقبل إقامة مباراة الاتحاد وذوب آهن أصفهان، شعرت جماهير نادي الاتحاد بالقلق؛ وذلك بعد تعاقد إدارة أنمار الحائلي مع اللاعب التشيلي لويس خيمينيز، صاحب الـ35 عامًا، من نادي بالستينو التشيلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعربت فئات من جماهير الاتحاد عن قلقها بسبب تواجد بعض العناصر في الفريق الأول فوق سن الـ30.

تمكّن لويس خيمينيز من الرد على مخاوف الجمهور الاتحادي، بإحراز الهدف الأول لـ الاتحاد في شباك نادي ذوب آهن أصفهان، بعدما افتتح النادي الإيراني التسجيل عن طريق جاسم حيدرفار من ركلة حرة مميزة في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.