تحرك مفاجئ يُقرب نيمار من ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

أوضحت تقارير صحافية، أن نادي ريال مدريد الإسباني جهز عرضًا من أجل استعارة البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية: إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يفكر في دفع 91 مليون جنيه إسترليني لاستعارة نيمار من باريس سان جيرمان، قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.

وربما يفرط ريال مدريد في غاريث بيل أو إيسكو أو لوكا مودريتش أو فينسيوس جونيور لمصلحة نادي باريس سان جيرمان مقابل ضم نيمار.

من ناحية أخرى، كشف تقرير صحافي، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن مفاوضات نادي برشلونة الإسباني لاستعادة نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأكد برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، أن وفدًا من برشلونة سيغادر إلى فرنسا، الاثنين المقبل، لعقد جولة جديدة من المفاوضات مع مسؤولي باريس سان جيرمان؛ أملًا في حسم صفقة نيمار قريبًا.

وكان إيريك أبيدال، السكرتير الفني لنادي برشلونة الإسباني، وخافيير بورداس عضو مجلس الإدارة، غادرا إلى فرنسا، يوم الثلاثاء الماضي، وعقدا جلسة مفاوضات مع مسؤولي باريس سان جيرمان.

وأشارت تقارير إسبانية، إلى أن باريس سان جيرمان طلب الحصول على خدمات فيليب كوتينيو ونيلسون سيميدو، بالإضافة إلى 100 مليون يورو، للموافقة على رحيل نيمار في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأعلن المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، تيتي، عن قائمة راقصي السامبا الخاصة بخوض وديتي بيرو وكولومبيا الشهر المقبل.

وكشف حساب منتخب البرازيل الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن القائمة التي شهدت تواجد فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني، ونيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاءت قائمة منتخب البرازيل كالتالي؛ في حراسة المرمى، إيديرسون، إيفان، ويفرتون، وفي الدفاع كل من؛ ماركينيوس، تياجو سيلفا، سمير سانتوس، ميليتاو، ألفيس، فاجنر، ساندرو وخورخي.

وضم تيتي في خط الوسط كلًّا من؛ كاسميرو، فابينيو، آرثر ميلو، آلان، باكيتا وكوتينيو، وفي الهجوم؛ نيمار، فينيسيوس، نيريس، فيرمينو، ريتشارليسون وبرونو هنريكي.