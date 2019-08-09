تحقيق حلم حاج صومالي يعاني من ثقب في القلب 

المواطن - واس

طمأنت الفرق الطبية في وزارة الصحة الحاج الصومالي عبدلي نور في العقد الخامس من عمره، بعد أن شعر بأن حجته قد تتوقف عقب تعرضه للتعب والألم في القلب وإدخاله المدينة الطبية، حيث أبلغته بإمكانية اصطحابه عبر القافلة الطبية التي تصعدها الصحة للحجاج المنومين بمستشفياتها، وإرجاء إجراء عملية القلب له بعد استكمال نسك حجه، إذ يعاني من ثقب في القلب.

وكان الحاج الصومالي الذي يعمل ميكانيكي سيارات في بلاده ويبلغ من العمر 49 عام، ولديه خمس بنات، قد عزم على أداء فريضة الحج هذا العام، وبعد وصوله لآداء مناسك الحج شعر بتعب وألم في القلب لم يستطع بسببه السير، ونقل على إثره لمدينة الملك عبدالله الطبية وعند إجراء الفحوصات اللازمة له تبين أن لديه ثقب في القلب, حيث تقدم له الرعاية الطبية لحين استكمال حجه ومن ثم إجراء العملية اللازمة له.

وعبّر الحاج الصومالي عن مشاعره بعد أن أعادت وزارة الصحة له الأمل في تحقيق حلم حياته، بعد أن كاد يفقده بسبب هذا العارض الصحي الذي ألمّ به، وذلك بعد إبلاغه بتصعيده عبر القافلة الطبية، مشيرًا إلى أن الخدمات الصحية التي يتلقاها كانت على مستوى عالٍ.