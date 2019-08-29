تداول تحتسب نسبة التذبذب لسهم مجموعة السريع على أساس 40.75 ريال

المواطن - الرياض

وافقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة السريع التجارية الصناعية يوم أمس الأربعاء 27 / 12 / 1440هـ الموافق 28 / 08 / 2019م على تخفيض رأس مال الشركة، وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 40.75 ريال

ومن المقرر أن يتم تعليق تداول سهم المجموعة لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الخميس إلى أن تطبق شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) تخفيض أسهم مجموعة السريع التجارية الصناعية في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الأحد 02 / 01 / 1441هـ الموافق 01 / 09 / 2019م.