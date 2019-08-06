تداول تعلن بدء التقديم للرجال والنساء في برنامج تطوير الخريجين

المواطن - الرياض

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) بدء التقديم (للرجال والنساء) في (تداول لتطوير الخريجين – GDP) لعام 2020/2019م، مدة البرنامج (تسعة أشهر) بدوام كامل، يقام البرنامج التدريبي في مدينة الرياض، ويوفر فرص غير محدودة وخبرة متقدمة في السوق المالية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج:

– تداول لتطوير الخريجين لعام 2020/2019م.

نبذة عن البرنامج:

– مدته 9 أشهر.

– يقام البرنامج في مدينة الرياض.

المسارات التدريبية:

1- قسم الإيداع.

2- قسم الإدراج.

3- قسم المبيعات.

4- قسم الأسواق.

5- قسم التنظيم.

6- قسم الموارد البشرية.

7- قسم أمن المعلومات.

8- قسم استراتيجية الشركة وأداءها.

9- قسم تطوير تقنية المعلومات.

التخصصات:

1- القانون.

2- المالية.

3- المحاسبة.

4- التسويق.

5- أمن المعلومات.

6- إدارة الأعمال.

7- المبيعات.

8- الإدارة العامة.

9- هندسة الحاسب الآلي.

10- هندسة البرمجيات.

11- هندسة الشبكات.

12- نظم المعلومات الإدارية.

13- الأمن السيبراني.

14- أو ما يعادلها من التخصصات ذات الصلة.

المزايا والتعويضات:

1- راتب شهري حسب المؤهل كما يلي:

– 12,350 ريالاً سعودياً لدرجة البكالوريوس.

– 14,000 ريال سعودي لدرجة الماجستير.

2- تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية.

3- تأمين صحي للمتدربين وأسرهم (الزوج، الأطفال)

4- إجازة سنوية مدفوعة الأجر.

5- إجازات رسمية مدفوعة الأجر.

شروط التقديم

1- أن يكـون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- التفرغ التام.

3- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير من جامعات معتمدة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية في التخصصات الموضحة أعلاه.

4- أن يكون المتقدم أو المتقدمة متمكناً من اللغة الانجليزية.

5- عند إعداد طلبك، تأكد من إعطاء التفاصيل الكاملة للمشاريع ذات الصلة والخبرة العملية.

الطلبات:

* لا بد من تقديم الوثائق التالية:

1- نسخة من السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.

2- نسخة من السجل الأكاديمي وشهادة التخرج.

3- صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

4- نسخة من اختبار قدرات الجامعيين (قياس)، إن وجد.

5- نسخة من درجة اختبار اللغة الإنجليزية، إن وجد.

6- نسخة من الشهادات المهنية (SOCPA, CME, CPA, CFA)، إن وجدت.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء 2019/08/06م.

طريقة التقديم:

التقديم سيكون من خلال الرابط أدناه (سيخضع طلبك للمراجعة و بعدها يتم الاختيار):

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