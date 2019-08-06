تداول تعلن بدء التقديم للرجال والنساء في برنامج تطوير الخريجين

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) بدء التقديم (للرجال والنساء) في (تداول لتطوير الخريجين – GDP) لعام 2020/2019م، مدة البرنامج (تسعة أشهر) بدوام كامل، يقام البرنامج التدريبي في مدينة الرياض، ويوفر فرص غير محدودة وخبرة متقدمة في السوق المالية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
مسمى البرنامج:
– تداول لتطوير الخريجين لعام 2020/2019م.
نبذة عن البرنامج:
– مدته 9 أشهر.
– يقام البرنامج في مدينة الرياض.
المسارات التدريبية:
1- قسم الإيداع.
2- قسم الإدراج.
3- قسم المبيعات.
4- قسم الأسواق.
5- قسم التنظيم.
6- قسم الموارد البشرية.
7- قسم أمن المعلومات.
8- قسم استراتيجية الشركة وأداءها.
9- قسم تطوير تقنية المعلومات.
التخصصات:
1- القانون.
2- المالية.
3- المحاسبة.
4- التسويق.
5- أمن المعلومات.
6- إدارة الأعمال.
7- المبيعات.
8- الإدارة العامة.
9- هندسة الحاسب الآلي.
10- هندسة البرمجيات.
11- هندسة الشبكات.
12- نظم المعلومات الإدارية.
13- الأمن السيبراني.
14- أو ما يعادلها من التخصصات ذات الصلة.
المزايا والتعويضات:
1- راتب شهري حسب المؤهل كما يلي:
– 12,350 ريالاً سعودياً لدرجة البكالوريوس.
– 14,000 ريال سعودي لدرجة الماجستير.
2- تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية.
3- تأمين صحي للمتدربين وأسرهم (الزوج، الأطفال)
4- إجازة سنوية مدفوعة الأجر.
5- إجازات رسمية مدفوعة الأجر.
شروط التقديم
1- أن يكـون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- التفرغ التام.
3- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير من جامعات معتمدة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية في التخصصات الموضحة أعلاه.
4- أن يكون المتقدم أو المتقدمة متمكناً من اللغة الانجليزية.
5- عند إعداد طلبك، تأكد من إعطاء التفاصيل الكاملة للمشاريع ذات الصلة والخبرة العملية.
الطلبات:
* لا بد من تقديم الوثائق التالية:
1- نسخة من السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.
2- نسخة من السجل الأكاديمي وشهادة التخرج.
3- صورة من بطاقة الهوية الوطنية.
4- نسخة من اختبار قدرات الجامعيين (قياس)، إن وجد.
5- نسخة من درجة اختبار اللغة الإنجليزية، إن وجد.
6- نسخة من الشهادات المهنية (SOCPA, CME, CPA, CFA)، إن وجدت.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء 2019/08/06م.
طريقة التقديم:
التقديم سيكون من خلال الرابط أدناه (سيخضع طلبك للمراجعة و بعدها يتم الاختيار):
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تعليق واحد
Security Professor: Mohammad Ayed Ahmad Jaradat
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