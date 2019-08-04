تدريب منسوبي الأمن العام المشاركين في الحج على الإسعافات الأولية

المواطن - الرياض

بناءً على توجيهات مدير الأمن العام الفريق أول ركن/ خالد بن قرار الحربي، أقامت شرطة منطقة الرياض بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي صباح اليوم الأحد الموافق ١٤٤٠/١٢/٣هـ محاضرةً توعوية وتثقيفية لمنسوبي أفرع الأمن العام بالمنطقة المكلفين بالمشاركة بمهمة الحج لهذا العام ١٤٤٠هـ في مجال الإسعافات الأولية وذلك بالقاعة الرئيسية بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري.

وتهدف المحاضرة إلى تعزيز المهارات والقدرات المساندة للمهام الميدانية لرجال الأمن، حيث تم تقديم عرض لإجراءات الإنعاش القلبي الرئوي والطرق والوسائل الإسعافية والوقائية للتعامل مع حالات ضربات الشمس وغيرها من الحالات الصحية الطارئة.