تراثنا تُدرب شباب وفتيات الحفر على فتح مشاريعهم الخاصة

فواز الأسلمي – حفر الباطن

أقامت شركة “تراثنا” للمسؤولية الاجتماعية دورة دراسة الجدوى الاقتصادية، التي نفذتها بالتعاون مع الغرفة التجارية بمحافظة حفر الباطن، واستهدفت الدورة الشباب والفتيات الطامحين بفتح مشاريع خاصة بهم وبلغ عدد الحضور أكثر من 50 شاباً وفتاة.

وفي تصريح خاص لـ” المواطن” قالت مديرة المشاريع في شركة تراثنا منى الشهري: إن الشركة تقيم دورة إعداد دراسة الجدوى بالتعاون مع غرفة حفر الباطن وذلك لدعم الحرفيين والحرفيات في المحافظة.

وتابعت: حضر الدورة أكثر من ٥٠ متدرباً ومتدربة، وتسعى الشركة للحفاظ على تراثنا الوطني الأصيل والحرف اليدوية من خلال برنامج متكامل يدرب ويدعم ويطور ويمول المشاريع الحرفية والتراثية السعودية ويحول الحرفيين إلى رواد لأعمال مستدامة والعمل على بقائها واستخدامها من أجل أجيالنا القادمة.

وأضافت الشهري: تعمل الشركة على رفع جودة الحرفيين واختيار مشاريع تتعلق بالقطاع الحرفي والتراثي ودعمها، لتُشغل بأيدٍ سعودية محترفة إضافة إلى التدريب والدعم والتطوير والتمويل ومتابعة المشاريع لضمان نجاحها واستمراريتها.

وأضافت الشهري: تقدم الشركة برنامجًا متكاملًا يلبي احتياجات رواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريع جديدة أو توسيع مشاريعهم القائمة مثل اختيار المتقدمين والمقابلات الشخصية ودراسة الجدوى للمشاريع والدعم المالي وبدء المشروع والدعم الفني والتقني والإشراف والدعم.

الجدير بالذكر بأن شركة تراثنا تقدم الدعم المادي والمعلوماتي ودراسات الجدوى للراغبين في إنشاء مشروعاتهم الحِرَفية، والمبادرة في الحفاظ على الموروث الوطني في مجال الحرف والصناعات اليدوية من الاندثار، كما تعمل على استقطاب رواد الأعمال في المملكة؛ للبدء في مشروعاتهم الحرفية والتراثية من خلال دعمهم المادي وتدريبهم بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمامهم لتشغيل تلك المشروعات الحِرَفية والتراثية بكوادر وطنية قادرة على المحافظة على الموروث التراثي للمملكة.