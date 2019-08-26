ترامب: لا نبحث تغيير النظام في إيران.. ولكن

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أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الفلسطينيين يرغبون بإبرام اتفاق سلام لاسيما في ظل أزمة التمويل.

وأضاف في القمة المنعقدة بينه وبين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على هامش قمة الدول السبع في فرنسا، أنه يرى أن الاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين ممكن، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يرغبون في إبرام اتفاق سلام وعودة الدعم.

كما أعلن ترامب أن خطة السلام في الشرق الأوسط ربما تعلَن قبل الانتخابات الإسرائيلية.

وعن إيران أوضح ترامب أن بلاده لا تبحث عن تغيير النظام في إيران، إلا أنها تريد أن تجعل منها دولة ثرية إن رغبت، بحسب تعبيره.

وتابع أن الاتفاق النووي الذي أبرمه أوباما مع إيران سوف ينتهي، فهو اتفاق غير صالح وغير جيد، بحسب تعبيره.

أيضا أشار إلى أن إيران تعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة، وضغطاً مالياً كبيراً بسبب العقوبات، منوهاً إلى أنه سيبحث في قمة السبع الصواريخ الباليستية الإيرانية.

إلى ذلك طالب الرئيس الأميركي إيران بأن تتوقف عن دعم ورعاية الإرهاب.

وعند سؤاله عمّا إذا ما كان مسؤولون أميركيون التقوا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على هامش قمة السبع امتنع عن الإجابة، إلا أنه أشار إلى أنه من المبكر جداً الحديث عن أي لقاء مع ظريف.