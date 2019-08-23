ترامب: لدينا دولار قوي وفدرالي ضعيف!

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هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الفدرالي بعد توقعات اقتصادية أظهرت تباطؤًا محتملًا في الاقتصاد العام المقبل.

وقالت ترامب: كالعادة الفدرالي لم يفعل شيئًا.. لا يمكن تصديق أنهم يستطيعون الكلام دون أن يعلموا أو يسألوا عما أفعله، وهو ما سيعلن عنه قريبًا. لدينا دولار قوي وفدرالي ضعيف. سوف أعمل بطريقة رائعة مع الاثنين وأمريكا ستؤدي أداء عظيمًا.

وقال ترامب، في وقت سابق اليوم: “إن الاقتصاد قوي وجيد، بينما لا يبلي باقي العالم حسنًا، رغم أن إعلام الأخبار الزائفة، جنبًا إلى جنب مع شريكه… الحزب الديمقراطي يعمل على مدار الساعة على إقناع الناس بأننا سنتجه قريبًا نحو ركود”.

وأضاف: “إنهم على استعداد لخسارة ثروتهم، أو جزء كبير منها، فقط من أجل احتمالية الفوز بالانتخابات، لكن ذلك لن يجدي نفعًا؛ لأننا دائمًا ما نجد طريقًا للفوز، لاسيما للشعب”.

وتأتي تعليقات ترامب بعد ساعات من نشر صحيفة “واشنطن بوست” تقريرًا نقلت فيه عن مصادر لم تسمها، أن مسؤولين بالبيت الأبيض أبلغوا الرئيس، في وقت مبكر من هذا الشهر، أن التوقعات الاقتصادية تظهر تباطؤًا محتملًا في الاقتصاد على مدى العام المقبل، والذي سيخوض فيه ترامب سباق الانتخابات الرئاسية.