ترامب للصين: آسف

المواطن - متابعة

دافع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن الأسلوب الذي يتبعه لإجبار الصين على إبرام اتفاق تجاري، وقال: إنه أسلوب يحقق له النتائج التي يرجوها كرجل أعمال.

ونوه صحفي خلال مؤتمر اختتم به ترامب مشاركته في قمة مجموعة السبع، إلى أن الحلفاء يشكون من أن ذلك يسهم في خلق عدم استقرار بالنسبة لهم ولأمم أخرى، ورد ترامب: “آسف، هذه طريقتي في التفاوض”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن التعريفة الجمركية الأمريكية ألحقت أضرارُا بالغة بالصين لدرجة أن الأخيرة لن يكون أمامها سوى إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.