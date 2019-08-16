ترامب: نحتاج مصحات عقلية إضافية لاستيعاب مطلقي النار عشوائياً

المواطن - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يؤيد عمل تحريات جادّة عن مشتري الأسلحة النارية، لكنه قال إن المسؤولين عن حوادث إطلاق النار الجماعي الأخيرة مختلون عقلياً وإنه يجب إنشاء مزيد من المصحات العقلية.

وذكر ترامب أمس أنه كان يتحدث مع زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل والعديد من الجمهوريين الآخرين عن مشكلة العنف واستخدام الأسلحة النارية، وأنهم “لا يريدون أن يحوز أناس مختلون.. أناس خطرون.. أناس سيئون حقاً أسلحة نارية”.

“لا نريد أن يمتلك المجانين أسلحة. إنهم هم.. هم من يضغطون الزناد. السلاح لا يضغط الزناد. هم الذين يضغطون الزناد. لذا يجب أن ننظر بجدية بالغة في مسألة الأمراض العقلية”.

ويواجه ترامب ضغوطاً لكبح العنف باستخدام الأسلحة النارية بعد حادثتي إطلاق نار عشوائي راح فيهما العشرات في تكساس وأوهايو خلال الشهر الجاري. وقد أدلى بتصريحاته بعد تحركه من نيوجيرسي للتحدث في تجمع انتخابي في نيوهامبشير.

ولدى سؤاله عما إذا كان يمارس ضغوطاً على الجمهوريين لعمل تحريات أشد صرامة عن مشتري الأسلحة قال “نبحث في وضع الأسلحة بالكامل”.