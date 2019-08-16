ترامب يعرض شراء جزيرة تسعى أمريكا لامتلاكها منذ 70 عامًا

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نُصب عينيه شراء قطعة أرض دنماركية يكسوها الجليد معظم شهور العام، وهو الأمر الذي أثاره الرئيس مع عدد من مستشاريه.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن “اهتمامه” بالأرض الجليدية، والتي تُسمّى جرينلاند، وفقًا لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، لكن الدنماركيين لم يكشفوا عن آرائهم بشكل رسمي حتى الآن.

دونالد ترامب مولع بالتفاخر بثروته وقدرته الشرائية، إلا أن الأمر لم يصل لشراء قطعة أرض بمساحة 811 ألف ميل مربع في دولة أخرى.

وحسب الصحيفة الأمريكية، أبدى ترامب اهتمامًا كبيرًا بشراء الأراضي الجليدية، وطلب من مساعديه استكشاف هذا الاحتمال وفرص تحقيقه، حتى أنه سعى إلى الحصول على رأي مستشار في البيت الأبيض.

وعلى الرغم من الاستشارة الفنية لمساعديه في البيت الأبيض، إلا أن الصحيفة الأمريكية أكدت أن هناك اختلافاً حول تقييم مدى جدية ترامب في إتمام هذه الصفقة.

وشرع العديد من الخبراء لتقييم الأرض وقيمة الصفقة حال الاستقرار على إتمامها من كلا الجانبين، خاصة وأن جرينلاند لم تكن مطمعاً لترامب فقط.

في عام 1946، حاول الرئيس الأمريكي الأسبق هاري ترومان شراء جرينلاند من الدنمارك مقابل 100 مليون دولار ولكن تم رفض هذا العرض، كما كانت هناك مفاوضات أكثر تقدمًا ترجع إلى عام 1917 عندما استحوذت الولايات المتحدة على جزر الهند الغربية الدنماركية، وأعادت تسميتها بجزر فيرجن الأمريكية.