ترامب يكشف المتورطين في حادثي أوهايو وتكساس

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمسؤولية الأحداث الدامية التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية، على عدد من الأمور والأزمات التي تحيط بالشارع الأمريكي.

وخلال تعليقه، أمس الاثنين، من غرفة استقبال الدبلوماسيين في البيت الأبيض، كان للرئيس الأمريكي رأي مختلف حول حادثي ولاية أوهايو وتكساس، واللذين أسفرا عن مقتل 30 شخص على الأقل وإصابة العشرات في هذا الهجوم.

وقال ترامب: “أدعو الجميع لإدانة العنصرية البيضاء والتعصب”، مشيرًا إلى أن بعض الأمور كان لها دخل في الأزمات التي وصلت لها الولايات المتحدة.

وعدَد الرئيس الأمريكي بعض الملفات التي قد يكون لها صلة بالحادث، حيث أكد أن “من الضروري مراجعة ألعاب الفيديو العنيفة والمشينة”، في إشارة إلى مساهمتها بشكل رئيسي زرع التعصب الدموي في نفوس الشباب.

وشدد الرئيس ترامب على ضرورة مراجعة الأمور المتعلقة بالصحة العقلية، والتي قد تكون أيضًا من أسباب الأعمال الإرهابية التي هزت الولايات المتحدة خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان ترامب قد أعرب في أول تعليق له على حادث مجمع إل باسو التجاري في ولاية تكساس، عن أسفه للحادث الدموي الذي وقع في وقت مبكر من صباح الأحد.

وقال ترامب خلال تغريدة عبر تويتر: ” إطلاق نار مروّع في إل باسو، المعلومات الواردة سيئة للغاية، نتحدّث عن الكثير من القتلى”.