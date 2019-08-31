ترتيب الأغلى في الميركاتو السعودي .. #النصر في الصدارة والهلال ثامنًا

المواطن - محمد سمعه

يُسدل، اليوم السبت، الستار على سوق الانتقالات الصيفية في السعودية، حيث تسعى الأندية السعودية لضم أفضل الصفقات قبل غلق فترة القيد.

ويذكر أن نادي النصر يملك أغلى 4 صفقات في تاريخ سوق الانتقالات في الدوري السعودي، بينما يملك الأهلي ثلاث صفقات ونادي الاتحاد صفقتين، أما نادي الهلال فحل ثامنًا في ترتيب الصفقات الأغلى.

وجاء الترتيب كالتالي:

شراء النصر لأحمد موسى من ليستر سيتي الإنجليزي مقابل 14 مليون جنيه إسترليني. شراء الأهلي لجوزيف دي سوزا قادمًا من فنربخشة التركي مقابل 11 مليون يورو. شراء النصر لجوليانو من نادي فنربخشة مقابل عشرة ملايين يورو. شراء الأهلي للاعب دجانيني تافاريس من نادي سانتوس لاجونا المكسيكي مقابل 10 ملايين يورو. شراء نادي الاتحاد للاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش من فريق باوك اليوناني مقابل 10 ملايين يورو. شراء الأهلي للاعبه السابق الروماني نيكولاي ستانسيو مقابل 10 ملايين يورو. شراء النصر ليحيى الشهري قادمًا من نادي الاتفاق مقابل 9 ملايين يورو. شراء الهلال للاعب البيروفي أندري كاريلو من فريق بنفيكا البرتغالي مقابل 9 ملايين يورو. شراء الاتحاد للاعبه غاري رودريغيز من غلطة سراي التركي مقابل 9 ملايين يورو. شراء النصر للاعب نور الدين أمرابط قادمًا من واتفورد الإنجليزي مقابل 8 ملايين يورو.

وأعلن الهلال، أمس، عن حسمه لصفقة اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار بالتعاقد معه وبشكل رسمي من صفوف نادي فلامنجو البرازيلي.

ومن ضمن اللحظات التي لا تُنسى في الميركاتو الصيفي الجاري، هو نجاح الهلال في الإبقاء على لاعبه سالم الدوسري وتجديد عقده لـ ثلاث سنوات، خاصة بعدما اهتم النصر والأهلي بالتعاقد معه.

كما أعلن الأهلي بالأمس كذلك عن ضمه للجزائري يوسف بلايلي ومحمد المجحد والبرازيلي لوكاس ليما.

ويذكر أن الشباب كان ضم اللاعب السنغالي ألفريد ندياي قادمًا من الدوري الإسباني.