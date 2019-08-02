تركيا تبدأ ملء سد إليسو وتهدد الآلاف بالتشريد والعطش!

المواطن - متابعة

أكد نائب برلماني ونشطاء أن تركيا بدأت في ملء خزان سد ضخم لتوليد الكهرباء على نهر دجلة، رغم احتجاجات على أن ملء الخزان سيشرد الآلاف في تركيا ويهدد بنقص في المياه عند مصب النهر في العراق.

وقالوا- نقلًا عن صور للأقمار الصناعية-: إن المياه بدأت تتجمع خلف سد إليسو، وهو مشروع استمر العمل فيه عقودًا ويهدف لتوليد 1200 ميجا وات من الكهرباء لجنوب شرقي تركيا.

ولم يعلق المسؤولون الأتراك على العمل في السد، فيما أحالت الوكالة الحكومية المسؤولة عن مشروعات السدود الأسئلة الخاصة بالمشروع إلى الرئاسة التركية، بحسب “العربية”.

غير أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد ذكر في وقت سابق من العام الجاري أن بلاده ستبدأ في ملء خزان السد في يونيو، أي بعد عام من قيامها باحتجاز الماء لفترة وجيزة خلف السد.

وكانت تركيا قد أوقفت احتجاز المياه في ذلك الوقت بعد شكاوى عراقية من انخفاض التدفقات المائية في منتصف الصيف.

ويقول العراق: إن السد سيؤدي إلى شح المياه لديه؛ لأنه سيقلل التدفق في أحد النهرين (دجلة والفرات) اللذين تعتمد عليهما البلاد في معظم احتياجاتها من الماء.

ويحصل العراق على نحو 70% من إمداداته من المياه من الدول المجاورة، خاصة من خلال نهري دجلة والفرات عبر تركيا.