تركي آل الشيخ: أوعدكم بالمذهل في موسم الرياض

المواطن - الرياض

أكد المستشار بالديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن الهيئة مستعدة لموسم الرياض.

وقال تركي آل الشيخ: أنا جالس في اجتماع أضع اللمسات الأخيرة مع زملائي وإخواني في هيئة الترفيه وأبهرني تفاعل شركات وتجار وشباب وشابات الوطن.

وتابع: أوعدكم أن أذكركم واحداً واحداً وأوعدكم بالمذهل.

وفي وقت سابق، أطلقت هيئة الترفيه البوابة الإلكترونية الخاصة بتلقي طلبات المشاركة في موسم الريال من قبل الشركات والأفراد وهواة التصوير، حيث يمكن لمن يرغب في المشاركة تعبئة النماذج الموجودة في الموقع.

وتهدف البوابة التي يمكن الدخول إليها عبر الرابط (هنا الرابط) إلى منح الفرصة للجميع كلّ في مجاله للمشاركة في الموسم المميز والذي سينطلق في الـ 15 من أكتوبر المقبل ويمتد حتى الـ 15 من ديسمبر 2019.