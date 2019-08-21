تركي بن طلال يتابع برامج وفعاليات الأولمبياد الوطني للأيتام

المواطن - واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على برامج وفعاليات الأولمبياد الوطني الثاني للأيتام الذي تستضيفه مدينة أبها هذه الأيام ضمن روزنامة فعاليات صيف عسير.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس, مدير عام جمعية “آباء” بمنطقة عسير المشرف العام على الأولمبياد الدكتور سعد آل عمرو، الذي قدم لمحة عن تفاصيل الفعالية وأهدافها التي تقام للسنة الثانية على التوالي في المنطقة.

وخلال اللقاء قدم سمو الأمير تركي بن طلال شكره للعاملين كافة على جهودهم في تنظيم الأولمبياد الذي يهدف إلى الاهتمام بأبناء الوطن من هذه الفئة الغالية وتنمية مهاراتهم ومواهبهم .

يذكر أن الأولمبياد الوطني الثاني للأيتام يشهد مشاركة أكثر من 200 شاب من 15 جمعية لرعاية الأيتام بمختلف مناطق المملكة، حيث يتنافس المشاركون من خلاله في عدد من المجالات منها الجانب الثقافي في أربعة محاور تشمل “أعذب تلاوة” و”الإلقاء” و “المسابقة الثقافية” و “المسرح لك”؛ والجانب الرياضي الذي يضم أربع مسابقات تتمثل في تنس الطاولة، والسباحة، وسباق الجري، وكرة القدم.