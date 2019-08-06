تسديدة جوميز تمنح الهلال التعادل

المواطن - مروة نبيل

واصل الفرنسي بافيتيمبي جوميز تألقه خلال مباراة الأهلي والهلال المقامة الآن، ونجح في تسجيل هدف التعادل في شباك الراقي من تسديدة قوية عند الدقيقة 48 من أحداث الشوط الثاني.

وكان النجم السوري عمر السومة قد نجح في هز شباك الزعيم في الدقيقة السادسة، قبل أن يُدرك الفرنسي بافيتيمبي جوميز التعادل في الدقيقة 15 من أحداث مباراة الأهلي والهلال بعد تلقيه تمريرة مميزة من أندريه كاريلو.

وتمكن نجم الرأس الأخضر، دجانيني تافاريس من تسجيل الهدف الثاني للراقي في شباك الزعيم في الدقيقة 38، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والهلال بتقدم الراقي بهدفين مقابل هدف.

الأهلي والهلال:

ويلعب الأهلي والهلال الآن على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالراقي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الأهلي والهلال اليوم، لتسهيل مهمته في لقاء الإياب، فيما يسعى الزعيم لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه.