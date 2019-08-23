تسليم تذاكر الهلال الموسمية قبل مباراة أبها
في الجولة الأولى من الدوري

تسليم تذاكر الهلال الموسمية قبل مباراة أبها

2019/08/23
الساعة 5:17 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

أعلنت شركة صلة الرياضية، اليوم الجمعة، عن تسليم المتبقي من تذاكر الهلال الموسمية لأصحابها قبل انطلاق مباراة أبها.

وأوضحت شركة صلة الرياضية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن تسليم تذاكر الهلال البلاتينية والمنصة سيكون من خلال شباك بوابة رقم 10، فيما سيكون أقسام “A-H” الخاص بالعائلات من الشباك رقم 1.

وسيتم تسليم تذاكر الهلال لأقسام “D-E-F-G” الخاص بالأفراد من خلال شباك رقم 6 و7، وشددت شركة صلة على ضرورة إحضار الهوية الرسمية للمطابقة.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره أبها اليوم على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم