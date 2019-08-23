تسليم تذاكر الهلال الموسمية قبل مباراة أبها

المواطن - مروة نبيل

أعلنت شركة صلة الرياضية، اليوم الجمعة، عن تسليم المتبقي من تذاكر الهلال الموسمية لأصحابها قبل انطلاق مباراة أبها.

وأوضحت شركة صلة الرياضية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن تسليم تذاكر الهلال البلاتينية والمنصة سيكون من خلال شباك بوابة رقم 10، فيما سيكون أقسام “A-H” الخاص بالعائلات من الشباك رقم 1.

وسيتم تسليم تذاكر الهلال لأقسام “D-E-F-G” الخاص بالأفراد من خلال شباك رقم 6 و7، وشددت شركة صلة على ضرورة إحضار الهوية الرسمية للمطابقة.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره أبها اليوم على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.