تشافي: مباراة الإياب ستكون صعبة لعودة حمد الله

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز على صعوبة مباراة الإياب بين النصر والسد القطري، خاصة مع عودة نجم العالمي، المغربي عبدالرزاق حمد الله.

وانتهت مباراة النصر والسد القطري التي أقيمت على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف.

وتحدث تشافي عن مباراة النصر والسد القطري اليوم قائلًا: “خسرنا لأننا خسرنا الكرة عدة مرات، وتحديدًا في الشوط الأول، لكن لا زال هناك لدينا أمل بالعودة في لقاء الإياب”.

وتابع المدرب الإسباني تصريحاته بعد مباراة النصر والسد القطري قائلًا: “لقاء الإياب سيكون صعبًا علينا مع عودة عبدالرزاق حمد الله إلى جانب تواجد نور الدين أمرابط”.

وغاب عبدالرزاق حمد الله عن مباراة النصر والسد القطري اليوم، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة ضمك في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها عبدالرزاق حمد الله تعرضه لالتواء خفيف في المفصل؛ ما دفع المدرب البرتغالي روي فيتوريا لإراحته في مباراة النصر والسد القطري خوفًا من تفاقم الإصابة.