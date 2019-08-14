تشافي: مهمتنا صعبة أمام النصر

المواطن - مروة نبيل

شدد المدير الفني لفريق السد القطري، الإسباني تشافي هيرنانديز على صعوبة مباراتي النصر في منافسات الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وعلق نجم الكرة الإسبانية السابق على مواجهة السد ضد العالمي المرتقبة قائلًا: “شاهدت مباراة النصر منافسنا في الدور المقبل، أعتقد أننا أمام مهمة صعبة للغاية”.

ونجح السد في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019 على حساب لخويا، حيث تعادل معه في ذهاب دور الـ16، قبل أن يفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء الإياب.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى ربع النهائي على حساب الوحدة الإماراتي، حيث تعادل معه إيجابيًا في ذهاب دور الـ16، قبل أن يتغلب عليه في مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.