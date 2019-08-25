تشديد بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس

المواطن - الرياض

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن التزام أصحاب العمل بقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس ينعكس إيجابًا على تحسين أداء العمل، ويساعد على سلامة وصحة العاملين، مشددةً على ضرورة مراعاة ما نص عليه القرار.

وانطلق يوم السبت 15 يونيو الماضي ولمدة ثلاثة أشهر سريان قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحظر العمل تحت أشعة الشمس.

وسيجري تطبيق هذا القرار على جميع المنشآت من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة الـ3 مساءً.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت، أن القرار يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عُمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.