تشكيلة النصر لمواجهة الوحدة الإماراتي

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النصر عن تشكيلة العالمي لمواجهة نادي الوحدة الإماراتي في إياب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

القائمة الأساسية

وجاء تشكيل النصر مكونًا من:

في حراسة المرمى: برادلي جونز.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، عمر هوساوي، عبد الرحمن العبيد، مايكون بيريرا.

في خط الوسط: عبدالله الخيبري، حمد آل منصور، فهد الجميعة، عبدالرحمن الدوسري، جوليانو.

في خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله.

القائمة الاحتياطية

أما قائمة النصر الاحتياطية فجاءت مكونة من:

صالح آل عباس، نواف الفرشان، عبدالله مادو، عوض خميس، وليد عبدالله، فرج الغشيان، خالد الغوينم.

ويُذكر أن مباراة النصر والوحدة الإماراتي ستنطلق في تمام الساعة السابعة إلا ثلثًا مساءً بتوقيت المملكة على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وقال روي فيتوريا مدرب النصر قبل المباراة: أعلم أن المباراة ستكون صعبة؛ لأننا نلعب أمام خصم قوي، وتعادلنا معه على أرضنا، وبالتأكيد فإننا لن نجعل نتيجة مباراة الذهاب عائقًا لنا.

وتابع روي فيتوريا: في المباراة الماضية، أضعنا العديد من الفرص، وكان من الممكن أن نُنهي المباراة بهدفين أو أكثر، ولا توجد أفضلية لأحد في مباراة اليوم، سنقدم مباراة حماسية جديدة.

وأكمل روي فيتوريا حديثه قائلًا: نحن الآن نلعب خارج أرضنا ولدينا الثقة في أننا سنُسجل في أرض الوحدة، واللاعبون المتواجدون هم الأفضل فنيًا بالنسبة لي وأي لاعب يُشارك سيقدم الأفضل بالتأكيد.