تشكيل الاتحاد لمواجهة ذوب آهن

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الاتحاد عن تشكيلة العميد استعدادًا لمواجهة ذوب آهن أصفهان الإيراني اليوم في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

تشكيل الاتحاد

وجاءت تشكيلة نادي الاتحاد مكونة من:

فواز القرني، سعود عبد الحميد، زياد المولد، عبد المحسن فلاته، حمدان الشمراني، المالكي، فيتشيو، السميري، كارلوس فيلانويفا، لويس خيمينيز، رومارينيو.

ستنطلق مباراة الاتحاد وفريق ذوب آهن أصفهان في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب آل مكتوم بنادي النصر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويسعى نادي الاتحاد بقيادة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، قبل لقاء العودة على ملعب حمد الكبير في قطر.

وتحدث خوسيه لويس سييرا في المؤتمر الصحافي لمباراة الاتحاد وذوب آهن قائلًا: متحمّسون جدًا لبداية الموسم الجديد، ونأمل أن ينعكس هذا على تقديم الأداء الجيد خلال التحضيرات على أرضية الملعب.

وأضاف مدرب العميد: عملية اختيار اللاعبين الأجانب لنادي الاتحاد كانت صعبة للغاية، واخترنا الأنسب من أجل الأداء المثالي، ونتمنى أن يتأقلم الفريق بشكل سريع خاصة مع وجود أسماء جديدة بالفريق.

واختتم سييرا حديثه قائلًا: حرصنا على التواجد مبكرًا في مدينة دبي الإماراتية، وذلك من أجل التعود على الأجواء، وأرى أن ضغط المباريات الكبير في شهر أغسطس، سيساعد العناصر الجديدة في الفريق على الانسجام بصورة أسرع.