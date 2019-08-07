تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة البحرين

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الوطني يوسف عنبر عن تشكيل المنتخب السعودي، لمواجهة منتخب البحرين اليوم في الجولة الثانية من بطولة غرب آسيا 2019 والمُقامة في العراق.

وجاء تشكيل المنتخب السعودي مكونًا من:

مصطفى ملائكة، وسام سويد، متعب المفرج، سامي الخيبري، فواز اليامي، حاتم بلال، محمد الفهيد، عبدالكريم القحطاني، علي النمر، ربيع سفياني، هارون كمارا.

أما التشكيلة الاحتياطية فجاءت مكونة من:

عبدالله الجدعاني، عبدالله الصالح، محمد العمري، حسان تمبكتي، حسين الشويش، نايف هزازي، محمد المجحد، منصور حمزي، حسن شراحيلي، خالد كعبي.

وتشهد مباراة السعودية والبحرين غياب كل من عبدالفتاح آدم وعبدالمحسن القحطاني.

تُقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب فرانسوا حريري.

ويُذكر أن المنتخب السعودي كان خسر في الجولة الأولى أمام منتخب الكويت بثنائية مقابل هدف يوم الأحد الماضي، أما منتخب البحرين ففاز على المنتخب الأردني بهدف دون رد.

ويسعى المنتخب السعودي بقيادة المدرب يوسف عنبر إلى تحقيق الفوز، وذلك من أجل الإبقاء على حظوظه في المنافسة على البطولة.