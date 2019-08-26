تشكيل النصر ضد السد في أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في مباراة النصر ضد السد القطري، التي ستنطلق بعد قليل.

النصر ضد السد:

وجاءت تشكيل العالمي في مباراة النصر ضد السد القطري، كالتالي؛ برادلي جونز، سلطان الغنام، عمر هوساوي، عبدالله مادو، عوض خميس، عبدالله الخيبري، عبدالرحمن الدوسري، نور الدين أمرابط، جوليانو، فهد الجميعة وصالح آل عباس.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في مباراة النصر ضد السد القطري، كلٌّ من؛ وليد عبدالله، عبدالإله العمري، حمد المنصور، نواف الفرشان، فرج الغشيان، خالد الغوينم وفراس البريكان.

ويلعب النصر ضد السد القطري على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، مساء اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويعول الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي على عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز في مباراة النصر والسد القطري اليوم؛ لتسهيل مهمته في مواجهة الإياب لخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة الآسيوية.